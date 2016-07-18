Ереван, 18 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. «Правоохранительные органы Армении делают все возможное для мирного разрешения ситуации, однако в сложившихся условиях этого может оказаться недостаточно». Об этом говорится в сообщении СНБ, распространенном утром 18 июля в связи с вооруженным захватом заложников в Ереване.

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Ведомство сообщает, что в ночь с 17 на 18 июля в результате длительных переговоров и специальных мероприятий были освобождены двое заложников — один полицейский и одно гражданское лицо, водитель машины скорой помощи.

«Вооруженная группа отказывается освободить насильно удерживаемых лиц, в том числе высокопоставленных сотрудников полиции, а также сложить оружие и сдаться властям. В результате нападения жизни и здоровью насильно удерживаемых граждан угрожает опасность. Уже совершившие ряд преступлений и имеющие в своем распоряжении большое количество оружия террористы явно и непосредственно представляют опасность не только для заложников, но и для общества», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что есть еще время и возможности для прекращения вооруженного сопротивления и исключения новых преступных действий.

Захватившие на рассвете 17 ноября здание полка полиции Армении в Ереване радикальные оппозиционеры продолжают держать в заложниках несколько полицейских в том числе и замначальника главы Полиции, генерал-майора Вардана Егиазаряна и заместителя начальника полиции Еревана, полковника Валерия Осипяна.