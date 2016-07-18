Саратов, 18 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Визит Александра Ткачева в Саратов был связан с открытием финальных соревнований XI Всероссийских летних сельских спортивных игр, которое прошло на стадионе «Локомотив», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Александр Ткачев

В Саратове глава Минсельхоза РФ 16 июля провел заседание оргкомитета XI Всероссийских летних сельских спортивных игр. Обсуждались итоги промежуточных этапов игр, которые прошли в регионах страны. По завершении совещания федеральный министр отметил, что Саратовская область была выбрана площадкой для проведения Всероссийских сельских спортивных игр, так как лучше всех подготовилась.

«У Саратовской области есть хорошая спортивная база и хорошие традиции подобных мероприятий. Мы видим, что уровень высокий, и уже поднята планка для проведения последующих игр и в организационном плане, и по спортивным достижениям. Очень важно, что всем спортсменам и болельщикам, что приехали в Саратов, будет комфортно на Саратовской земле», — подчеркнул Александр Ткачев.

По поводу развития мелиорации в Саратовской области Ткачев пояснил: «Нужно развивать, модернизировать мелиоративные сети. Существует федеральная программа. Саратовские хлеборобы почти каждый год испытывают засуху. Понятно, что на таких территориях без дополнительной, искусственно поданной влаги выращивание культур в овощеводстве или растениеводстве невозможно. И мы видели сегодня мелиорированные земли, которые дают высокие урожаи овощных культур, которые соответствуют европейским стандартам. Мы умеем выращивать, умеем применять высокие современные технологии, но без влаги, к сожалению, ничего не добиться».

«Мы договорились с губернатором, что усилим региону помощь федерального центра, — констатировал глава Минсельхоза РФ. — Сегодня в области есть порядка 150 тысяч га мелиоративной площади, которая работает устойчиво, приносит прибыль товаропроизводителям. Но если мы приведем «большую воду», воссоздадим все, что заросло травой, было брошено, то мы сможем подать воду на площадь более 200 тысяч гектаров. И тогда мелиоративный клин будет порядка 350 тысяч га. Это серьезная поддержка для экономики области. Это хорошие перспективы, мы здесь будем активно помогать».

На стадионе «Локомотив» состоялась торжественная церемония открытия XI Всероссийских летних сельских спортивных игр с участием делегаций из 69 регионов страны. Приветствия в адрес участников соревнований направили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова передала присутствующим приветствие главы Минспорта РФ Виталия Мутко.

«За много лет существования Всероссийских сельских спортивных игр Минспорта России вместе с Министерством сельского хозяйства видит реальные изменения, которые происходят в спортивной жизни села, — отметила она. — Мы знаем, что наши игры стали «локомотивом» в развитии инфраструктуры села, поддержании здорового образа жизни, создания спортивных коллективов на сельских предприятиях. Желаю всем участникам яркой бескомпромиссной борьбы и побед». Особые слова замминистра спорта адресовала жителям области, которая в этом году отмечает юбилей: «Пусть процветает Саратовская область, пусть развивается спорт, пусть крепнет сельское хозяйство в нашей стране. И пусть наши XI Всероссийские летние сельские спортивные игры станут настоящим доказательством того, что Россия — спортивная держава».

В рамках церемонии открытия по дорожкам «Локомотива» прошествовали делегации всех регионов-участников. Лучшие спортсмены из числа сельских тружеников торжественно пронесли знамя игр, а саратовская гребчиха-байдарочница, участница Олимпийских игр Наталия Лобова — символ победы — горящий факел. Завершилась церемония фейерверком в честь будущих спортивных завоеваний.

«От нашей команды мы всегда ждем выступления только на самом высоком уровне, — отметил губернатор Валерий Радаев. — Но самое главное, чтобы наша команда участвовала во всех видах спорта. На селе сегодня занимаются 4% жителей, а нужно поднимать планку в несколько раз, до 28%. На сельских играх представлено 17 видов спорта, и нужно, чтобы наши спортсмены были заявлены во всех. И главная цель — не победить, а то, чтобы развивался массовый спорт, особенно на селе».