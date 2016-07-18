Барнаул, 18 июля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Новое управление

личный архив Андрея Корчагина На «запорожце» к Путину

В администрации Алтайского края продолжается процесс укрупнения ведомств для создания правительства региона. В новое управление войдут управления по печати и информации и по информационным технологиям и связи, — об этом 13 июля сообщили корреспонденты телепроекта «Наши новости». Новая структура начнёт работу с 1 октября. Кто её возглавит, пока неизвестно.

Ранее отмечалось, что с 1 июля в структуре администрации Алтайского края заработали объединённые управления образования и науки и по физической культуре и спорту.

Стали дольше жить

В Алтайском крае естественная убыль населения существенно сократилась. Об этом 17 июля сообщает ИД «Алтапресс» со ссылкой на официальный сайт региона.

Отмечается, что в первом квартале 2016 года естественная убыль сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 2421 человек.

В Главном управлении экономики и инвестиций региона рассказали, что сокращения добились благодаря борьбе с серьезными заболеваниями. От болезней органов дыхания зафиксировано снижение смертности на 18,3%, от болезней органов пищеварения — на 10,1%, от новообразований на — 6,3% на 100 тысяч человек населения.

«Протестное законодательство» ужесточили

В Алтайском крае принята новая редакция закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования» в регионе.

«Тем самым глава региона легитимизировал изменения, принятые на последней сессии Заксобрания в конце июня. Теперь понятие «демонстрация» включает в себя передвижение, в том числе и на транспортных средствах, а использование гражданами быстровозводимых сборно-разборных конструкций является признаком пикетирования. Кроме того, изменения коснулись порядка проведения публичных мероприятий. Если ранее одиночные пикеты не требовали получения согласования даже при использовании быстровозводимых сборно-разборных конструкций, то теперь при намерении использовать их для проведения публичного мероприятия вне специально отведенных мест потребуется согласование с соответствующей администрацией», — об этом 13 июля пишет ИА «Банкфакс».

Разработчики законопроекта из комитета по правовой политике мотивировали необходимость принятия поправок динамикой федерального законодательства.

Землетрясения на Алтае

На территории двух Алтаев 12 июля произошло несколько землетрясений, — сообщили 14 июля корреспонденты программы «Вести-Алтай». В частности, отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в 101 километре от Барнаула, эпицентр толчков располагался между сёлами Боровлянка и Акутиха Быстроистокского района.

Но самые сильные подземные толчки зарегистрированы на территории Республики Алтай. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 325 км от Горно-Алтайска. Эпицентр располагался на территории Монгун-Тайгинского района Тувы.

«В этой зоне сейсмическая активность, связанная с процессами горообразования, присутствовала всегда, но такой сильной активности в этом регионе не было давно», — говорится в сюжете алтайских тележурналистов.

Рекламный бум в Бийске

Весь город пестрит рекламой о пассажироперевозках, покупке волос и деньгах «напрокат». Дома, киоски, заборы, входные двери подъездов — заклеено все. Страдают от действий расклейщиков и остановочные павильоны, — об этом 14 июля пишет газета «Бийский рабочий» («БР»).

Корреспонденты издания выяснили, что такой вид рекламы дешев и весьма эффективен, поэтому им пользуются, несмотря на то, что расклейка объявлений влечет за собой административное наказание.

«Мы можем сколько угодно говорить о том, что они навязчивы, раздражают, не украшают город. Но факт остается фактом: мы запомнили ее содержание и при необходимости вспомним. В этом отношении с точки зрения повышения эффективности рекламы, к сожалению, действия расклейщиков правильные», — пояснила, в частности, «БР» заведующая кафедрой изобразительного искусства и дизайна Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина Наталья Мамырина.

По ее словам, одним из рычагов воздействия на нарушителей может стать организация позитивной, познавательной социальной рекламы, которая бы просвещала, а не побуждала к покупкам.

Ростуризм впечатлен Алтайским краем

Алтайский край оказался в числе лидеров по росту туристического потока в России, об этом заявил руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафронов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Об этом 18 июля сообщает ИА «Атмосфера».

Наиболее популярными местами отдыха в России глава ведомства назвал Крым, Краснодарский край, район Кавказских Минеральных Вод и Алтайский край. «В Алтайском крае, который предлагает оздоровительный, экскурсионный и экологический виды туризма, рост числа туристов составил более 10 процентов. Уже свыше 700 тысяч человек там отдохнули», — подчеркнул Олег Сафонов.

«Чей гонец?» Пиар, осложненный судимостью

Алтайские единороссы считают пиаром поездку своего бывшего коллеги из Бийска Евгения Корчагина на «запорожце» к Путину. Об этом 14 июля написала газета «Алтайская правда» со ссылкой на первого заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Евгения Шадринцева.

«В марте этого года, член партии Евгений Корчагин изъявлял желание принять участие в предварительном голосовании «Единой России», но Региональный организационный комитет был вынужден отказать ему в регистрации из-за предоставленной справки об имевшейся судимости. Уже после отказа в регистрации, Евгений Корчагин отметился рядом резонансных пиар-акций, например, акцией по размещению баннера на здании администрации Бийска», — пояснил Евгений Шадринцев.

Подробности о судимости байского активиста, который решил не в кино, а в жизни поставить сценарий фильма «Не послать ли нам гонца?» с Михаилом Евдокимовым в главной роли, 15 июля сообщило ИА «ПолитСибРу».

«Евгений Корчагин родился в 1980 году. В 2000 году был осужден за кражу шуб в одном из бийских магазинов — получил четыре года условно. Это информация правоохранительных органов», — отмечает информагентство.

ИА «Банкфакс» в информации, опубликованной 14 июля, предположило, что акция с «запорожцем» являлась инструментом для продвижения чьих-то интересов.

«По мнению наблюдателей, за ним может стоять бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев, проигравший на праймериз ЕР в Алтайском крае. По другой версии, акция срежиссирована сторонниками Михаила Евдокимова: не случайно именно его образ лег в основу сценария, разработанного настолько старательно, что Корчагин копирует даже речевую манеру губернатора-артиста», — пишет ИА «Банкфакс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в приемной администрации президента Корчагину отказали, — мол, запись на личный прием не ведется. Но когда он обратился к главе государства через сайт, ситуация, по словам Корчагина, изменилась.

«После нашего обращения через портал к президенту России из администрации президента поступил звонок о том что будет рассмотрен вопрос о встрече с В. В Путиным, и в течение ближайшего времени будет обозначена дата встречи», — написал Коргачин в «Одноклассниках».

Оптимизация в УВД

Уволенных сотрудников наркоконтроля и миграционной службы приняли в алтайскую полицию, — об этом 15 июля сообщает ИД «Атапресс» со ссылкой на начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова.

Ранее издательство сообщало, что представители этих ведомств обратились в редакцию и рассказали, что в начале июля получили уведомление об увольнении. Оказалось, что еще с 31 мая больше 200 человек на неопределенный срок остались без работы и зарплаты.

«После того как президент России 7 июля подписал указ, устанавливающий предельную штатную численность органов внутренних дел, началось комплектование вновь созданных управлений. На вакантные должности уже назначено 448 человек. Сколько всего сотрудников появится в штате, в ведомстве не уточнили», — пишет ИД «Алтапресс». В полиции также сообщили, что для того, чтобы не допустить критическое развитие криминогенной обстановки, в ГУ МВД по Алтайскому краю предприняли «управленческие меры, направленные на активизацию оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, что позволило достичь определенных положительных результатов».

«Без медалей не вернемся!»

У воспитанников барнаульского клуба инваспортсменов «Патриот» настала самая горячая пора: они готовятся достойно выступить в Рио-де-Жанейро, где меньше чем через 3 месяца начнется «Паралимпиада-2016». В преддверии главных международных стартов редакция газеты «Комсомольская правда» («КП») 15 июля опубликовала интервью с основателями клуба — Андреем и Тамарой Подпальными.

«Тамаре Подпальной, на счету которой уже четыре Паралимпиады (две «золотых» и две «серебряных». — Прим. «КП».), с каждыми стартами становится все сложнее восстанавливаться, приходить в форму. У молодых паралимпийцев, таких как Петр Филатов, процесс восстановления протекает гораздо быстрее и эффективнее. В целом, говоря об уровне подготовки моих подопечных, могу заверить: без медалей не вернемся!» — отметил Андрей Подпольный.

Из Вьетнама в Барнаул на мотобайке

Барнаулец Сергей Мальгота на мотобайке решил добраться из Вьетнама в Барнаул. Свое путешествие он начал в начале июня и уже проехал тысячи километров, посетил Камбоджу, Таиланд, Лаос. Об этом 18 июля пишет сайт газеты «Алтайская правда». Самые интересные моменты из путешествия по Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии он размещает в соцсетях.

«Отмечаю месяц моего путешествия и 3000 км, неописуемая красота и непередаваемые ощущения. Попал на преграду из огромного оползня, познакомился с пешими туристами, которые помогли мне преодолеть горную реку. Сам расчищаю себе дорогу, откидывая камни, еду по трассе совершенно один, сильный дождь, чуть не упал, проехав по толстым слоям жижи!» — делится впечатлениями Сергей Мальгота.

В Барнаул он планирует приехать к началу осени.

Шукшинские дни на Алтае

Газета «Аргументы и факты» («АиФ») 14 июля подробно расписала всю программу Шукшинских дней на Алтае.

«В этом году исполняется сорок лет со дня проведения первых Шукшинских чтений, инициированных друзьями и ценителями творчества Василия Макаровича. Выпадение значимой даты современного Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» на Год российского кино только обогатило его программу. Как и в разы увеличенное федеральное финансирование главного культурного события алтайского лета», — пишет «АиФ».

Мероприятия Дней с 19 по 23 июля пройдут в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Новоалтайске; с. Быстрый Исток, Смоленское и, конечно же, в Сростках.

Корреспонденты программы «Вести-Алтай» 15 июля сообщили, что в этом году лауреатом Шукшинской литературной премии стал российский писатель Михаил Тарковский, написавший сборник рассказов «Избранное» об обычных деревенских людях и их непростой судьбе.

Дешевое мороженое

Цена на мороженое в Алтайском крае одна из самых низких в России, — об этом 15 июля сообщает телеканал «Катунь-24» со ссылкой на результаты рейтинга, составленного федеральным агроинтернет-порталом.

«Порция домашнего мороженого в нашем регионе стоит 26 рублей 26 копеек. Всего на рубль дешевле оно в Астраханской области. Она заняла первое место. А на третьем оказалась Республика Ингушетия — там мороженое на 20 копеек дороже, чем на Алтае», — отмечает телеканал.