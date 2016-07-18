Севастополь, 18 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Жители села Верхнесадовое в Севастополе предлагают изменить маршрут севастопольского участка федеральной автомобильной дороги «Таврида» чтобы минимизировать шумовую нагрузку и исключить расселение жилых домов. Обсуждение альтернативных вариантов расположения автодороги стало темой обсуждения круглого стола, прошедшего 15 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Схема строительства и реконструкции автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь

Согласно федеральной целевой программе, в 2016 году запланировано проектирование севастопольского участка автодороги «Севастополь — Керчь» протяженностью около 34,4 км. Стоимость работ — 134 млн рублей. По плану строительства, предполагается расширение существующей дороги «Симферополь — Севастополь» — вдоль села Верхнесадовое до четырех полос — что, возможно, повлечет снос жилых домов.

«Дорога затронет четыре населенных пункта — Верхнесадовое, Пироговку, Поворотное и Инкерман. У людей там «родовые гнезда», которые они строили своими руками, они не хотят никуда переезжать, — сказал представитель инициативной группы Андрей Ситников. — Никакой информации в правительстве нам получить не удалось».

Жители обеспокоены также экологической обстановкой, поскольку, даже несмотря на отбойники, увеличится шумовая нагрузка из-за ожидаемого интенсивного движения и возрастет содержание выхлопных газов из-за круглосуточного потока большегрузных машин.

Вдоль реки или через лес

На обсуждение было вынесено два других варианта прокладки трассы. Один из них предполагает строительство дороги в объезд населенных пунктов, через фруктовые сады и вдоль реки Бельбек. В этом случае снос домов не требуется, но трасса попадает в водоохранную зону реки, а при строительстве уничтожается большая часть плодоносящих садов.

Жители села Верхнесадовое предложили еще один, третий вариант, который прорабатывался в начале 60-х годов. Это прямая дорога, которая проходит через лесной массив Мекензиевых гор, и выходит на нынешнюю президентскую трассу. В этом случае дорога укорачивается на 10 километров по сравнению с предыдущими вариантами, не пострадает долина Бельбека и сельскохозяйственные земли.

Но при таком варианте строительства будет вырублена значительная площадь лесных насаждений. Как сообщила представитель Севприроднадзора Светлана Ганенко, на этом участке растут краснокнижные сосна Палласа и сосна пицундская, а значит, разрешение на снос придется получать в Росприроднадзоре. Вместо срубленных деревьев потребуется двукратная высадка новых насаждений.

«Предложения надо было вносить годом раньше»

Как оказалось, правительство Севастополя еще в апреле утвердило первый вариант трассировки федеральной автодороги — по существующей дороге «Симферополь — Севастополь». Жителям сообщить об этом не удосужились.

«Схема границ, в которых пройдет трасса, утверждена. Защищен в Минэкономразвития РФ пакет документов и паспорт инвестиционного проекта. До конца этого года надо закончить разработку проектной документации, а со следующего — начать строительно-монтажные работы. Предложения надо было вносить годом раньше», — заявила представитель управления дорожного хозяйства Севастополя.

Жители Верхнесадового все-таки надеются повлиять на изменение трассировки автодороги, возможно, на общественных слушаниях при разработке проекта планировки и межевания территории.

Добавим, что правительство Севастополя 4 июля издало распоряжение о заключении контракта с единым поставщиком услуг на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции севастопольского участка федеральной трассы «Таврида». Проектирование всей линии трассы в Республике Крым и Севастополе должен выполнить один подрядчик — закрытое акционерное общество «ВАД» (Санкт-Петербург). Как уверяет заместитель директора департамента городского хозяйства Петр Буйвидас, правительство Севастополя определило подрядчика. Однако документ так и не опубликован на официальном сайте правительства.

К слову, представитель компании «ВАД» был солидарен с жителями села Верхнесадовое. «Лучше выбрать вариант строительства через лес, чем заниматься принудительным переселением, — считает заместитель начальника строительного управления ЗАО «ВАД» Сергей Игошин. — Людей бывает очень сложно уговорить, сроки строительства из-за этого срываются. Люди не хотят жить за отбойниками, как в аквариуме. А вопросы, связанные с вырубкой леса, решить можно».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трассы находится под контролем президента РФ Владимира Путина. В марте 2016 года он потребовал от властей Крыма назначить чиновника, который будет лично отвечать за трассу «Таврида».