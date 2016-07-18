Омск, 18 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В Омске почти 27 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике 16 июля. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, в работах по санитарной очистке и благоустройству территории было задействовано около 800 единиц специальной техники. Вывезено почти 3 800 кубометров мусора.

omskportal.ru Субботник в Омске

Очищено свыше 1 800 га газонов, вымыто более 2 000 опор освещения, электропередач и контактной сети, выполнена покраска свыше 6 500 погонных метров ограждений, приведено в порядок 2 500 квадратных метров дорог и тротуаров. Высажено около 500 деревьев и кустарников.

Как уточнили в мэрии, в уборке города приняли участие муниципальные служащие и работники подведомственных администрации Омска организаций, представители органов государственной власти региона.

Особое внимание участники субботника уделили уборке территории Амурского поселка, который сильнее всего пострадал от ураганного ветра 13 июля.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сильнее всего от ветра и грозы 13 июля пострадал Амурский поселок. Ветер повалил 175 деревьев. Также было повреждено 26 автомобилей, разбиты оконные стекла площадью около 40 кв. м, повреждено 35 кровель на многоквартирных домах, на одном из домов крыша снесена полностью. Пострадали шесть человек, двое были госпитализированы.

Напомним, Омск отпразднует 300-летие уже в августе текущего года.