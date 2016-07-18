Ереван, 18 июля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Ночь в Ереване прошла спокойно, силовые структуры сдержали обещание и не штурмовали захваченное накануне, 17 июля, здание патрульно-постовой службы Полиции Армении.

Melik Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Захватчики продолжают удерживать 5 заложников. Ночью по причине ухудшения состояния один заложник был отпущен. Все они полицейские, в том числе, замначальника Полиции Армении и замначальника ереванского управления того же ведомства. При перестрелке с органами правопорядка был убит один и ранено четверо полицейских. Необходимо отметить, что часть захватчиков имеют опыт Карабахской войны. Служба национальной безопасности Армении квалифицировала акцию, как террористическую, однако пытается разрешить ситуацию путем переговоров.

Квартал, где находится полк, плотно перекрыт. Накануне вечером были задержаны сторонники захватчиков территории полка, пытающиеся провести акцию поддержки. Все они впоследствии были выпущены.

Захватившие полицейский полк — соратники арестованного 20 июня Жирайра Сефиляна, лидера радикально-оппозиционного Фронта общественного спасения «Новая Армения», координатора оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», который обвиняется в организации военного переворота. Официально Сефилян обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц оружия и вооружения. Он находится под стражей с 20 июня.

Радикальные оппозиционеры требуют освободить своего лидера, а также отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Власти отказываются от выполнения требований, призывая сложить оружие и сдаться.