Анкара, 18 июля, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время попытки госпереворота едва не стал жертвой мятежников: «разминулся со смертью буквально на минуты». Он, как сообщил источник Reuters, выехал из отеля в Мармарисе за несколько мгновений до того, как туда прибыли военные.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там?

К гостинице прилетели вертолёты с солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» Эрдогана. Отмечается, что мятежники направили в Мармарис три вертолета с 25 солдатами. Военные попытались ворваться в отель, но им оказал сопротивление отряд сил спецназа, который охранял Эрдогана.

В переписке мятежников, на которую ссылается издание, подтверждается: главным организатором путча был экс-главком ВВС Турции Акын Озтюрк.

Как сообщало ИА REGNUM, военные предприняли в Турции попытку госпереворота в ночь на 16 июля, но мятеж был подавлен. В результате случившегося погибли 294 человека. Число задержанных военных достигло 6 тыс. Также под стражу взяли главного военного советника президента.