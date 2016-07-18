В Алтайском крае четвертый день ищут женщину, ушедшую по грибы
Барнаул, 18 июля, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Грибной сезон добавил хлопот. Утром 14 июля потерялась 78-летняя жительница Барнаула Галина Потапова. Как сообщает сегодня, 18 июля, СУ СК по Алтайскому краю, она ушла в лесной массив недалеко от села Барсуково Тальменского района для сбора грибов и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Поэтому пришлось расширить радиус поиска пропавшей.
«Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения женщины. Приметы пропавшей: на вид 70 лет, рост 152 сантиметра, среднего телосложения, глаза голубые. Была одета: белая ветровка, темное трико, кеды», — заявили в следственном управлении.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом сезоне на Алтае уже случались ЧП с грибниками. Так, в меже жительницу села Шпагино Зарлинского района удалось найти живой только на третьи сутки после ее похода за грибами. как оказалось, забрела она в болотистую местность, обессилела и уже не могла самостоятельно выбраться из леса.
Если бы не спасатели, которые доставили пострадавшую в центральную районную больницу для проведения тщательного обследования и получения необходимого лечения, ЧП могло закончится трагедией.