Барнаул, 18 июля, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Грибной сезон добавил хлопот. Утром 14 июля потерялась 78-летняя жительница Барнаула Галина Потапова. Как сообщает сегодня, 18 июля, СУ СК по Алтайскому краю, она ушла в лесной массив недалеко от села Барсуково Тальменского района для сбора грибов и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Поэтому пришлось расширить радиус поиска пропавшей.

На Алтае четвертые сутки ищут женщину, ушедшую за грибами

«Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения женщины. Приметы пропавшей: на вид 70 лет, рост 152 сантиметра, среднего телосложения, глаза голубые. Была одета: белая ветровка, темное трико, кеды», — заявили в следственном управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом сезоне на Алтае уже случались ЧП с грибниками. Так, в меже жительницу села Шпагино Зарлинского района удалось найти живой только на третьи сутки после ее похода за грибами. как оказалось, забрела она в болотистую местность, обессилела и уже не могла самостоятельно выбраться из леса.

Если бы не спасатели, которые доставили пострадавшую в центральную районную больницу для проведения тщательного обследования и получения необходимого лечения, ЧП могло закончится трагедией.