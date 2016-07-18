Вашингтон, 18 июля, 2016, 06:05 — ИА Регнум. Попытка военного переворота в Турции завершилась на удивление стремительно. Об этом заявил в воскресенье, 17 июля, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам миллиардера, в Турции довольно быстро завершился госпереворот. Трамп отметил, что был удивлен этим обстоятельством.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Трамп поддерживать Турцию, если станет главой Соединенных Штатов, бизнесмен подчеркнул, что в качестве президента он будет действовать так, чтобы Анкара осталась союзником США.

«И я буду поддерживать наших союзников», — обратил внимание Дональд Трамп.

Напомним, что вечером в пятницу, 15 июля, группа военных в Турции предприняла попытку осуществить военный переворот. Однако правительственные силы, оставшиеся преданными президенту страны, сумели подавить мятеж. В результате произошедшего, по последним данным, погибло 290 человек. Около 2,5 тыс. человек были арестованы.

Сегодня, 18 июля, как предавало ИА REGNUM, турецкие власти приняли чрезвычайные меры безопасности в Стамбуле: стянуты дополнительные силы спецназа и спецтехники. Поступил приказ о том, чтобы сбивать любые неопознанные вертолеты над городом.

Примечательно, что в произошедшем губернатор штата Индиана Майкл Пенс, которого Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты, заявил, что в путче есть вина экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. По словам Пенса, теракт в Ницце, атаки в США, попытка переворота в Турции — все это «результат внешней политики Клинтон и Барака Обамы, которую они проводили из-за чужих спин».