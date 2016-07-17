Ереван, 18 июля, 2016, 02:08 — ИА Регнум. Что случилось

Photolure Автоматчики на улицах Еревана

Уже более 20 часов в Ереване продолжается драма с захватом заложников в полку патрульно-постовой службы полиции Армении.

В 5 часов ночи по местному времени группа вооруженных людей протаранила на грузовике ворота полка, ворвалась внутрь и захватила находящихся внутри сотрудников полиции — около 10 человек. Впоследствии их количество сократилось до 6 человек, некоторые заложники были отпущены.

Последствия

Спустя несколько часов после штурма полиция Армении безуспешно попыталась освободить полк. Как выяснилось позднее, то ли во время штурма, то ли в момент захвата погиб полковник полиции Армении Артур Ваноян. Еще один полковник, подполковник и прапорщик получили огнестрельные ранения. Как сообщил заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян, состояния двух раненых полицейских крайне тяжелое.

Среди нападавших ранены двое. Один из них был госпитализирован, второй от медпомощи отказался. Полиция Армении заявляет, что из нападавших никто не пострадал.

Кто захватил полк полиции?

Захватившие полицейский полк — соратники арестованного 20 июня Жирайра Сефиляна, лидера радикально-оппозиционного Фронта общественного спасения «Новая Армения», координатора оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», который обвиняется в организации военного переворота. Официально Сефилян обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц оружия и вооружения. Он находится под стражей с 20 июня.

Радикальные оппозиционеры требуют освободить своего лидера, а также отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Однако, подконтрольные властям телеканалы Армении и многие интернет ресурсы сообщают, что у напавших на полицейскую базу только одно требование — освобождение Жирайра Сефиляна. По началу захватчики заявили о военном перевороте, но вскоре стало понятно, что ни о каком перевороте речь не идёт. Среди населения действия оппозиционеров также не пользуются популярностью. Даже несмотря на многочисленные призывы выйти на улицу, корреспондент ИА REGNUM насчитал к концу дня около 15 человек, которые собрались на площади Свободы в центре армянской столицы. Хотя параллельно полицейские подвергали приводу сторонников несистемной оппозиции.

Реакция властей и политиков

До сих пор никаких официальных комментариев со стороны политического руководства Армении, а также правящей Республиканской партии не поступало. Имя президента Сержа Саргсяна промелькнуло в заголовках всего лишь раз, в связи с тем, что он провел совещание с руководителями правоохранительных структур.

Вместо этого все телеканалы и новостные интернет ресурсы полны комментариев лояльных властям политических деятелей, которые резко осуждают происходящее, призывают к переговорам.

В свою очередь полиция Армении в течение всего дня проводила задержания соратников Жирайра Сефиляна. Представители омбудсмена Армении насчитали аж 50 задержанных, которых, правда, к концу дня отпустили.

От слов к делу перешёл оппозиционный депутат Никол Пашинян, который посетил захваченный полк, призвал стороны к сдержанности. Он также попытался встретиться в СИЗО с Жирайром Сефиляном, но ему не разрешили свидание. Депутат-переговорщик также опубликовал видео из захваченного полка.

Однако действия Пашиняна были восприняты неоднозначно. Оппоненты Пашиняна заявили, что его действия больше напоминают предвыборную кампанию. А один из пользователей Facebook и вовсе вспомнил слова из произведения Марио Пьюзо «Крестный отец»: «Предатель тот, кто первый из своих предложит переговоры».

Чего ожидать?

Практически ни один местный наблюдатель не сомневается, что переговоры с захватчиками ни к чему не приведут, и, по крайне мере, замначальника полиции Армении, а также замначальника полиции Еревана, которые оказались в заложниках, останутся у сторонников радикальной оппозиции до конца.

В этой ситуации властям будет проблематично решиться на штурм. Кроме того, у властей Армении низкий кредит доверия внутри страны, и возможное кровопролитие во время операции по освобождению заложников может привести к непредсказуемым последствиям. У руководства Армении в данной ситуации остается лишь один вариант — тянуть время.

«Пока мы не потеряли надежды на то, чтобы завершить процесс путем переговоров, мы будем продолжать переговоры», — заявил заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян.