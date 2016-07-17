Париж, 18 июля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что с момента нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в январе 2015 года в стране было предпринято недостаточно мер для борьбы с терроризмом. Об этом бывший глава государства сообщил в интервью телеканалу TF1 в воскресенье, 17 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«За 18 месяцев, минувших со времени терактов против газеты Charlie Hebdo, во Франции не было сделано ничего из того, что следовало сделать для борьбы против терроризма», — подчеркнул Саркози, он также не стал говорить о том, что при его правлении подобного инцидента бы не произошло.

По словам французского политика, необходимо осуществить резкое ужесточение мер безопасности. В частности, речь идет о том, чтобы депортировать из страны людей, которые потенциально могут быть задействованы в террористической деятельности.

Еще одно важное изменение в антитеррористической политике, которое предлагает Николя Саркози, касается России. С точки зрения экс-президента Франции, Парижу следует безотлагательно наладить контакты с Москвой, чтобы вместо двух коалиций в Сирии действовала одна.

В Европе за последний год была совершена серия терактов, включающая в себя нападение террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Париже и его пригороде, взрывы в аэропорту Брюсселя и Стамбула и так далее. Последним наиболее крупным террористическим актом в Европе стала трагедия в Ницце.

14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы с целью посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Экстремист давил людей на дороге протяженностью примерно два километра, после этого открыл стрельбу. Согласно последним сведениям, погибло 84 человека, еще 300 получили ранения.