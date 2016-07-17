Лондон, 17 июля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, на борту которого находился министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, совершил аварийную посадку в лондонском аэропорту Лутон. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе британского МИД.

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«По техническим причинам самолету ВВС Великобритании с министром иностранных дел на борту и должностными лицами, совершавшим перелет из Лондон в Брюссель, потребовалось приземлиться в Лутоне», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что глава МИД Великобритании поблагодарил экипаж за профессионализм и выразил благодарность аэропорту Лутон за краткий, незапланированный прием.

Другие подробности пока неизвестны.