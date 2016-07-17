Москва, 17 июля, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Из Стамбула и Антальи в РФ самолетами турецких авиакомпаний перевезены более 450 российских туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минтранса РФ.

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«17 июля из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Махачкалу 5 самолетами турецких авиакомпаний перевезено более 450 российских туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время планируется осуществить еще 11 рейсов из Анкары, Стамбула и Антальи в Москву, Сочи, Уфу, Казань, Бегишево, Екатеринбург, Краснодар, Нальчик, Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции группа военных предприняла попытку захвата власти. На улицы крупных турецких городов вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Госпереворот не удался, верные президенту Турции силовики к утру полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли около 290 человек.