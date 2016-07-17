Валдай, Новгородская область, 17 июля, 2016, 21:27 — ИА Регнум. По факту жёсткой посадки самолёта Cessna-172 под Валдаем в Новгородской области, в результате которой три человека получили травмы, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.268 УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте, инцидент произошёл 16 июля в 13:15.

Самолет

По данным ведомства, самолёт жёстко приземлился на посадочной площадке «Валдай-авиа», с выкатыванием за пределы посадочной полосы. Воздушное судно следовало из аэродрома «Шевлино» (Московская область) в аэродром «Манушкино» (Ленинградская область). Трое человек, находившихся на борту, получили телесные повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилот и двое пассажиров частного легкомоторного самолёта были прооперированы в Валдайском филиале 122-й клинической больницы. По словам главы Валдайского района Юрия Стадэ, пилот воздушного судна не получал разрешения на взлёт из-за неблагоприятных погодных условий.