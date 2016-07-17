Стамбул, Турция, 17 июля, 2016, 20:58 — ИА Регнум. В аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле проходит спецоперация силовиков по задержанию участников вооруженного мятежа, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным агентства, прибывшие в «воздушную гавань» представители спецслужб столкнулись с сопротивлением со стороны участников переворота, поэтому были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Отмечается, что участники мятежа не открывали ответный огонь и стали сдаваться. В настоящее время спецоперация силовиков продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа силовиков предприняла попытку захвата власти в Турции в ночь на 16 июля. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, верные властям Турции силовики к утру полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли около 290 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

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