Уфа, 17 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Как только, так сразу

jourdom.ru СМИ

11 июля ряд СМИ привёл слова главы Башкирии Рустэма Хамитова о том, когда в республике вырастут зарплаты. Рустэм Хамитов поделился с жителями Башкирии планами на ближайшие годы. К 2018 году глава региона вместе со своими подчиненными собирается повысить зарплаты в соответствии с темпами роста экономики. «В наших планах — довести к 2020 году минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, — поведал Рустэм Хамитов. — Только в этом году МРОТ вырастет более чем на 20%». По данным министерства труда и социальной защиты республики, величина прожиточного минимума сегодня составляет 8 тыс. 691 рубль, а минимальный размер оплаты труда для трудящихся внебюджетной сферы — 8 тыс. 900 рублей, у бюджетников — 7 тыс. 500.

Вкладчиков прибыло

«Business FM Уфа» в этот день сообщило, что В Башкирии увеличилась доля вкладчиков среди физических лиц, среди юридических — уменьшилась. На 1 июня на банковских депозитах жители республики держат 315 млрд 910 млн рублей. С начала года сумма их вкладов выросла на 3,1%, тогда как по России уменьшилась на процент. Совокупный объем депозитов юридических лиц в банках на территории Башкирии составил 111 млрд 433,7 млн рублей, что на 0,8% ниже показателя на начало 2016 года. В целом по России — минус 6,2%. Такие данные приводит Отделение Национального банка по республике.

Алкоралли?

Ряд СМИ 11 июля рассказал, как из Уфы стартовало международное ралли «Шелковый путь — 2016». Палаточный лагерь участников гонки расположился на территории международного аэропорта «Уфа». По сообщению ресурса «Уфа1"Накануне стартов организаторы устроили вечеринку с песнями группы «Ленинград» и бесплатным алкоголем. По словам сотрудников министерства молодежной политики и спорта Башкирии площадка с баром, где бесплатно наливали крепкий алкоголь в палаточном лагере ралли «Шелковый путь — 2016» была оборудована московским оргкомитетом гонки. Республиканский оргкомитет к этому не имеет никакого отношения.

Скрытные депутаты

12 июля ИА «Стерлеград» отметил, что в Чекмагушескском районе Башкирии еще три депутата лишились своих полномочий за сокрытие доходов. Депутатов представительных органов Имянликулевского, Калмашбашевского и Тайняшевского сельсоветов не представили справки о своих доходах, расходах и имуществе за прошлый год. Согласно последним изменениям в антикоррупционном законодательстве, отчитываться должны депутаты всех уровней власти. Прокурор района внес в Советы сельских поселений представления с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Рассмотрев документы, большинством голосов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своих коллег.

Не получить, так снять

«Три шурупа» в этот день сообщили, что в правительстве Башкирии накануне обсуждались вопросы функционирования наёмных домов — арендного жилья, находящегося в собственности республики. По мнению министра земельных и имущественных отношений РБ Евгения Гурьева, для граждан, которые не могут приобрести собственное жилье, будет надежнее «снять» квартиру по государственной программе, нежели пользоваться услугами «случайных лиц». «Договор найма будет заключаться на срок не менее чем на один год, но не более чем на 10 лет. Сумма арендной платы в каждом муниципалитете будет разная, но доступная данной категории граждан», — цитирует Гурьева пресс-служба Минземимущества РБ.

К нам едут, мы едем

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 12 июля констатировало, что общее число путешественников, посетивших Башкирию с мая по июнь, выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самыми популярными туристическими направлениями среди выезжающих из Башкирии остаются Москва и ближайшие регионы-соседи — Казань, Челябинск, Оренбург, Екатеринбург.

Машина — не игрушка

Многочисленные СМИ в этот день рассказали о трагедии в селе Балышлы Благоварского района. 13-летний мальчик играл в автомобиле отчима и случайно завел машину. В результате авто начало движение. По несчастливой случайности, на пути транспорта оказалась полуторагодовалая сестренка мальчика. Машиной ее придавило к бытовому вагончику. Она скончалась от полученной травмы головы. Следком Башкирии проводит по данному факту доследственную проверку. Стало известно, что семья погибшей девочки переехала в село переехала буквально несколько месяцев назад, за это время дети даже не успели встать на учет в местном медучреждении.

Кадетство: на 264 руб. поесть, на 5 — умыться

13 июля «UfaTime» сообщило, что содержание детей в школах-интернатах и кадетских корпусах Башкирии будет обходиться дороже. Теперь за один день пребывания ребёнка в учреждении родители будут оплачивать 60% стоимости вместо прежних 30%. Соответствующий приказ уже подписан министром образования РБ Гульназ Шафиковой. Также документ устанавливает новые размеры содержания обучающихся в школах-интернатах. Один день пребывания в подобном учреждении оценен в 227,9 рублей. В эту сумму входят траты на питание — 222,9 рубля и гигиену — 5 рублей в день. Из этой суммы родители должны заплатить 136,74 рубля. Учебный год длится 240 дней, поэтому всего родителям необходимо заплатить 32 тыс. 817 рублей. Для Башкирского кадетского корпуса имени Доставалова установлен другой тариф. Один день обучения кадета оценен в 269,2 рублей: 264,2 рубля — за питание и 5 рублей в день — за предметы гигиены. Соответственно родители будут платить 161,5 рубля в день. Новые цены начнут действовать с 1 сентября 2016 года. Они распространяются только на государственные общеобразовательные учреждения с наличием интерната. Коррекционных школ, оздоровительных учреждений и специальных закрытых школ эти изменения не касаются.

Наши думу не прогуливали

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день выясняло, чем занимались депутаты Госдумы от Башкирии последние пять лет. Башкирские парламентарии приняли участие в работе каждого восьмого законопроекта. Башкирские парламентарии приняли участие в работе каждого восьмого законопроекта. Рассмотреть успели 4 тыс. 107 документов, принять — 1 тыс. 817. Президент подписал 1 тыс. 812 законов. Радует, что ни один депутат от Башкирии не вошел в число злостных прогульщиков. Абсолютный «передовик производства» — Зугура Рахматуллина. За время работы в Госдуме она стала соавтором 105 законопроектов. Напомним, народная избранница является заместителем председателя комитета по культуре. Наименее продуктивным депутатом оказался Анвар Махмутов, который представляет в Госдуме комитет по международным делам. Он стал инициатором шести законопроектов.

Дан старт страде

ИА «Башинформ» 13 июля сообщило, что в ряде районов Башкирии — Куюргазинском, Мелеузовском, Уфимском, Миякинском, Альшеевском, Кушнаренковском, Стерлибашевском и Янаульском — началась уборочная страда. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РБ, в ряде хозяйств этих районов на небольших площадях ведется косовица озимой ржи и рано созревающей масличной культуры — рыжика. Средняя урожайность рыжика составляет 9,6 центнера с гектара, озимой ржи — 22,5 центнера с гектара.

Кто стремится в горсовет

14 июля «Коммерсантъ в Уфе» рассказывал о том, кто претендует на места в горсовете Уфы. Выборы в совет пройдут в единый день голосования 18 сентября. Половина из 36 депутатов выбирается в округах, половина — по партийным спискам. «Зеленые» выдвинули в совет кандидатов в 16 округах. В округах выдвинуты в том числе директор муниципального Комбината спецобслуживания Руслан Кинзикеев (по данным участников рынка, он также контролирует сеть похоронных агентств), директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева, исполнительный директор ООО «Бассейны «Атлантика» Сергей Семенов, владелец сети охранных предприятий «Авакс» Андрей Попов, президент Федерации каратэ республики Рустам Магсумов, хоккеист Руслан Нуртдинов.

Общегородской список партии «Патриоты России» на выборах в горсовет Уфы возглавил предприниматель Артур Хазигалеев. Вторым номером в списке «Патриотов» идет руководитель городского комитета партии, директор республиканской сети МФЦ Ирек Валеев, третьим — временно неработающий Юрий Игнатьев. Всего «Патриоты» выдвинули в горсовет 20 кандидатов по списку и 18 в каждом из одномандатных округов.

Тиражи падают

Ряд СМИ в этот день сообщил, что по данным Бюро тиражного аудита, падение тиражей ряда печатных изданий в Башкирии за год достигло в рознице 66%, по подписке — 14%. Среднее падение тиражей в рознице составило 14%, по подписке — 5%. Как следует из статистики бюро, наибольшее падение (на 66%, до 683 экз.) в начале года показал тираж газеты «Есть работа», которая распространяется только в рознице. На 26% снизился розничный тираж еженедельного выпуска «Российской газеты» (до 1,2 тыс. экз.), при этом подписной тираж выпуска не изменился (1,98 тыс. экз.). На 23% упал розничный тираж ежедневной «Комсомольской правды» — до 5,8 тыс. экз. «Антенна-телесемь» в рознице упала на 16%, до 52,55 тыс. экз., по подписке тираж не изменился (425 экз.). «Аргументы и факты» в рознице сократили тираж на 4%, до 20,7 тыс. экз., подписной тираж издания, напротив, увеличился на 3%, до 12 тыс. экз.

Нелегалы перевозчики…

«Коммерсантъ в Уфе» 14 июля также сообщил, что в конкурентную борьбу за право перевозки пассажиров на регулярных маршрутах в Уфе вступили так называемые «нелегалы». Компания «Транс-лайн», обслуживавшая 30 городских маршрутов без участия в конкурсах администрации, пытается обязать мэрию зарегистрировать их через арбитражный суд. Первый раунд судебного разбирательства перевозчик проиграл. Удовлетворение иска позволило бы компании сохранить присутствие на рынке на следующие пять лет. Ранее перевозчики, участвовавшие в конкурсах мэрии, жаловались, что даже им не выдаются маршрутные карты на следующие пять лет. Вместо этого мэрия выдает только временные разрешения.

… без маршрутных листов

15 июля ИА «Башинформ», продолжая тему перевозчиков-нелегалов, сообщило, что жители пригородных поселков столицы Башкирии с утра оказались в настоящей транспортной блокаде. На работу, в больницы, в учебные заведения невозможно было уехать из Дмитриевки, Николаевки, Нурлино, Шемяка, Ушаково, Лесхоза, Миловки, Михайловки, Суровки. Микроавтобусы не вышли на линию из-за отсутствия маршрутных листов. Водители столпились на конечных остановках, а люди пытались уехать на автобусах «Башавтотранса», которые ходят в населенные пункты всего несколько раз в день. Перевозчики и местные власти оказались не готовы к вступлению в силу федерального закона №220 «ОБ организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». По словам представителя Госкомтранса республики, в ведомство с утра поступают многочисленные жалобы от населения на обеспечение транспортом. На вопрос о том, почему заранее с учетом вступления в силу закона, не были направлены дополнительные автобусы на те линии, где нет легальных перевозчиков, агентство «Башинформ» ответа не получило. Госкомтранс считает, что этот момент регулируют городские власти. Администрация города, ссылаясь на то, что пригородные маршруты межмуниципальные, относит их к компетенции Госкомитета по транспорту.

Получают ветераны, пользуются родственники

«UfaTime» в этот день сообщило, что в 2016 году из федерального бюджета на улучшение жилищных условий ветеранов в Башкирии было выделено 795 млн рублей. Как сообщили участники заседания Координационного совета по делам ветеранов при правительстве РБ, это позволяет оказать господдержку 719 гражданам. Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Николай Гавва рассказал, что очередь желающих улучшить жилищные условия постоянно увеличивается — в мае-июне 2016 года количество очередников из льготных категорий пополнилось на 165 человек. При этом в правительстве отмечают проблему взаимоотношений ветеранов с родственниками. Часто случается так, что квартиру получает ветеран, а переезжают туда другие люди. Причем количество таких случаев увеличивается: в 2010—2014 годах в новое жилье не переехало около 19% льготников, а по итогам 2015 года — 47%.

Экономика должна быть экономной

Ряд СМИ в этот день сообщил, что правительство Башкирии утвердило государственную программу «Экономическое и инвестиционное развитие РБ» до 2022 года. Ее основными целями являются обеспечение устойчивого развития экономики и инвестиционного потенциала республики, увеличение объемов внешнеторгового и межрегионального товарооборотов Башкирии. Общий объем финансирования программы составляет 14,41 млрд руб, в том числе 14,16 млрд руб из бюджета республики, 243 млн руб — из внебюджетных источников. Программа состоит из трех подпрограмм. Планируется, что большая часть средств — 13,27 млрд руб будет выделено на экономическое развитие республики, 589 млн руб выделят на инвестиционное развитие. Финансирование подпрограммы «Развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей в РБ» не предусмотрено, оно будет осуществляться «в рамках текущей деятельности ответственного исполнителя соисполнителей госпрограммы».

Огненная трагедия

16 июля многочисленные СМИ рассказывали о том, что пожар площадью около 300 кв. метров произошел около 4 часов 16 июля на установке гидрокрекинга «Башнефть-Уфанефтехим». Всего на объекте в ту ночь работало 11 человек. После случившегося трое сотрудников ушли домой. В настоящее время двое работников предприятия 34 и 58 лет находятся в больнице. Шесть человек погибли, самому младшему из которых, 28 лет. Повреждения двух тел настолько сильны, что в отношении них назначены генетические экспертизы. По факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть — Уфанефтехим» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Святотатцы

17 июля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии молодые люди ограбили церковь на 180 тысяч рублей. Двоим фигурантам дела вынесли обвинительные приговоры, а судьбу их несовершеннолетнего подростка решат в отдельном делопроизводстве. Злоумышленники лишь частично признали свою вину. В Мелеузе 20-летний уроженец Мордовии, 19-летняя жительница Белебея и их несовершеннолетний сообщник решили «обчистить» местный православный храм. Уроженца Мордовии приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Жительнице Белебея вынесли более мягкий приговор — 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.