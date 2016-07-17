Краснодар, 17 июля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в ближайшее время может продать полузащитника сборной России Павла Мамаева, который был замечен на скандальной вечеринке в Монако. Об этом сообщает в воскресенье, 17 июля, «Спорт-Экспресс».

fonwall.ru Футбольный мяч на поле

По информации издания, причина — конфликт футболиста с гендиректором клуба Владимиром Хашигом.

«Это связано с тем, что генеральный директор клуба Владимир Хашиг требовал публичных извинений от 27-летнего россиянина по поводу вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но Мамаев ответил ему грубым отказом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в интернете появилась видеозапись, на которой футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки национального гимна РФ, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков. Позже нападающий «Зенита» Кокорин публично заявил, что он сожалеет о произошедшем и считает, что даже сам факт появления в ночном клубе «выглядел глупо».

Читайте также: СМИ: Мамаев не собирается извиняться за попойку в Монте-Карло

Читайте также: Хозяин клуба в Монте-Карло: Кокорин и Мамаев не имели отношения к вечеринке