Сантьяго, 17 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум.

Проект по продвижению на мировом рынке томского биомороженого Bifidice был признан одним из лучших стартапов на конкурсе в Чили. В конкурсе Start-Up Chile, который проводится с 2010 года, участвовало более 2,5 тысяч проектов со всего мира. В финал пригласили 86 участников из 33 стран. Сибирский проект стал одним из победителей отбора, заявила пресс-служба Инновационных организаций Томской области.

zastavki.com Мороженное

Биомороженое разработал в 1990-х годах томский микробиолог Евгений Гуткевич. Оно содержит пробиотики в концентрациях, не встречающихся в естественных продуктах. От других продуктов с полезными бактериями (например, йогуртов) биомороженое отличается доказанной эффективностью воздействия. Исследования показывают высокую эффективность в профилактике и коррекции различных заболеваний, нормализующее воздействие на микрофлору составляет 78%. На сайте проекта говорится, что мороженое имеет статус диетического, лечебно-профилактического продукта и подходит детям, беременным женщинам, а также людям, следящим за весом, и диабетикам, комментирует Сиб.фм.

Отметим, что экономика Чили традиционно считается одной из лучших в регионе. А инновационной сфере придается особое внимание, в том числе, в формате двустороннего сотрудничества. Так, в начале июля с.г. вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере получение доступа чилийских специалистов к передовым российским технологиям в области горного и предгорного земледелия обсудили замдиректора Департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Максим Маркович и исполнительный директор Фонда сельскохозяйственных инноваций Министерства сельского хозяйства Чили Эктор Эчеверрия, сообщало ранее ИА REGNUM