Батон-Руж, США, 17 июля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в американском штате Луизиана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию события.

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По информации телеканала, в результате инцидента погибли трое полицейских, еще четверо ранены.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июля, в городе Батон-Руж. По предварительным данным, злоумышленник был вооружен штурмовой винтовкой.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском городе Даллас в начале июля неизвестные убили 5-х сотрудников полиции. По предварительным данным, стреляли из снайперских винтовок. Преступления были совершены в ходе массовых беспорядков, которые начались в городе после распространения информации об убийстве полицейскими 2-х афроамериканцев.

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