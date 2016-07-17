Смоленск, 17 июля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. От 100 до 300 человек, по разным данным, приняли участие в митинге водителей маршрутных такси в Смоленске сегодня, 17 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые маршрутки

Акция прошла у кинотеатра «Современник». По данным полиции, на митинг вышли около 100 человек, по данным организаторов число участников достигло 300.

Поводом к митингу стало внедрение новой маршрутной сети, заработавшей с 1 июля: к работе на маршрутах были допущены лишь те перевозчики, которые смогли пройти по конкурсу. Всего на конкурс было выставлено 12 лотов по три маршрута в каждом, по решению конкурсной комиссии к шести лотам было допущено только по одному участнику, еще в шести — по два. В итоге в конкурсе победили три ИП, одно малое предприятие и одно муниципальное (последнее выиграло четыре лота). Между тем, по утверждению водителей, транспорта у МУПа не хватает.

В результате оптимизации транспортной схемы около 200 человек — водителей, ранее работавших на городских маршрутах — остались без работы. Проблемы и у предпринимателей, которые готовились к участию в конкурсе, но не победили в нем.

«Машина стоит около двух миллионов рублей, по кредиту водителям приходится платить больше 30 тысяч рублей в месяц. Многие сомневались, брать ли кредиты, не останемся ли без работы, но мы на рынке с 1999 года и надеялись, что хоть что-то нам достанется. А теперь нашим водителям просто некуда деваться, но до их проблем никому в администрации Смоленска нет дела», — рассказала «Российской газете» экономист одного из предприятий Ольга Самсонова.

Участники акции уверены в несправедливости результатов аукциона, в резолюции митинга заявлено требование об их отмене. Также митингующие потребовали отставки главы города Николая Алашеева.

Между тем, по данным администрации, лишившихся работы водителей не 200, а только 37, и все они уже трудоустроены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа системы общественного автотранспорта сейчас проводится во многих российских городах: власти пытаются навести порядок в сфере автоперевозок, которые долгое время находились под контролем частных структур.

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Однако, по мнению перевозчиков, перераспределение маршрутов проводится не всегда справедливо. Так, во Владимире передел рынка привел к трагедии: 4 июля покончил с собой предприниматель Автандил Биганов, основатель компании «БигАвтоТранс», и по мнению некоторых горожан, смерть бизнесмена стала результатом политики областного и городского руководства в сфере общественных перевозок — за несколько месяцев компания лишилась 15 из 21 ранее обслуживаемого маршрута.

В интернете появилась петиция за отставку губернатора Светланы Орловой, за несколько дней под ней подписались несколько тысяч человек.