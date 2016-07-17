Берлин, 17 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник Лукас Фернандо прибыл в расположение футбольного клуба «Спартак» (Москва), проводящего сбор в Германии, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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24-летнего бразильца, ранее выступавшего за итальянскую «Сампдорию», встречали гендиректор «Спартака» Сергей Родионов и главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

«Сегодня в 13:30 по среднеевропейскому времени 24-летний бразильский легионер «Спартака» Фернандо Лукас Мартинс в сопровождении физиотерапевта команды Диего Мантовани прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бразильский полузащитник Лукас Фернандо перешел в «Сампдорию» летом 2015 года из украинского «Шахтера». Сумма трансфера тогда составила около 8 млн евро. В минувшем сезоне спортсмен сыграл в 35 матчах чемпионата Италии, в ходе которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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