Берн, 17 июля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (FINA) обеспокоена призывами антидопинговых чиновников США и Канады не допускать сборную России до участия в Олимпиаде в Бразилии за несколько дней до публикации отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом, как передает «Р-Спорт», говорится в заявлении FINA.

wallpaperscraft.com Допинговый скандал

«Содержание доклада Макларена (Ричарда) до публикации должно было храниться в строгой конфиденциальности, — говорится в заявлении организации. — Такие нарушения конфиденциальности и восприятие нарушений независимости доклада подрывают доверие к нему и к организации (WADA). Это очень серьезный вопрос для всех нас».

«FINA также обеспокоена тем, что идет закулисная борьба, главенствующую позицию в которой занимает председатель комиссии атлетов WADA, — следует из сообщения. — Ее целью является стремление создать мировую коалицию со стороны отдельных организаций в олимпийском движении, чтобы поддержать призыв к тотальной дисквалификации РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая газета The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что не менее 15 российских призёров ОИ-2014 якобы употребляли допинг.

В своей публикации издание США ссылалось на экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, по словам которого, на территории Российской Федерации (РФ) существует некая управляемая государством «допинговая программа», которая очень тщательно планировалась на протяжении многих лет. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к Всемирному антидопинговому агентству с призывом незамедлительно начать проверку информации.