Ереван, 17 июля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян провел совещание с руководителями правоохранительных структур. Как сообщает пресс-служба президента Армении, участники совещания представили главе государства «ситуацию в связи с вооруженным инцидентом в Ереване, а также предпринятые правоохранительными структурами меры». Было подчеркнуто, что силовые структуры полностью контролируют ситуацию и предпринимают все необходимые меры для ее разрешения.

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Захватившие на рассвете 17 ноября здание полка полиции Армении в Ереване радикальные оппозиционеры продолжают держать в заложниках несколько полицейских в том числе и замначальника главы Полиции, генерал-майора Вардана Егиазаряна и заместителя начальника полиции Еревана, полковника Валерия Осипяна, которые предприняли попытку провести переговоры с захватчиками. При неудачной попытке штурма осажденного здания был убит замначальника полка патрульно-постовой службы полиции Артур Ваноян и ранено четверо полицейских (двое в крайне тяжелом состоянии). Служба национальной безопасности Армении расценила это нападение как теракт и призвала вооруженных захватчиков сдаться без сопротивления.

Депутат-переговорщик Никол Пашинян опубликовал видео с места событий и требованиями террористов, которые заключаются в освобождении арестованных соратников Жирайра Сефиляна, Володи Аветисяна, Шанта Арутюняна, Геворга Сафаряна и ухода из власти президента Сержа Саргсяна. Террористы позволили врачам оказать помощь раненым при перестрелке с полицией.

Параллельно полиция проводит аресты сторонников и членов организации «Учредительный парламент», в рядах которых и состоят захватчики. Вечером они планируют организовать собрание на площади «Свободы» в Ереване.

Замначальника Полиции Армении Унан Погосян заявил журналистам, что акция захватчиков носит локальный характер, а слухи о попытке захвата аэропорта или иных инфраструктурных объектов не соответствуют действительности. Согласно Погосяну, террористы удерживают шестерых полицейских. Он также сообщил, что силы правопорядка приведены в полную боевую готовность.

В настоящее время правоохранительные органы ведут переговоры с захватчиками, пока еще речи о штурме здания не идет. По различным данным, количество захватчиков составляет до 30 человек.

Полк патрульно-постовой службы полиции располагается в большом центре Еревана на территории бывшей военной части Службы национальной безопасности Армении. На территории полка по сути расположены многочисленные помещения, казармы, гаражи, спецтехника и оружие.