Анкара, 17 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. На юге Турции задержан командующий авиабазой «Инджирлик» генерал Бекир Эркан Ван. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

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По словам источника, высокопоставленный военный подозревается в причастности к попытке военного переворота стране.

Напомним, база ВВС в Инджирлике используется как ВВС Турции, так и авиацией коалиции во главе США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля 2016 г. группа силовиков в Турции предприняла попытку захвата власти. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы Анкары и Стамбула. Государственный переворот не удался, к утру власти Турции полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли более 260 человек, еще около 1500 получили ранения.

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