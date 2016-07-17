Махачкала, 21 июля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.

С 2011 по 2020 годы шайка мошенников, возглавляемая Арсланали Абулмуслимовым, фальсифицировала исковые заявления физических лиц, якобы имеющих право на реабилитацию из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности, а также подделывала документы, подтверждающие такое право.

На основании этих документов суды выносили решения о взыскании с министерства финансов РФ денежных компенсаций морального и имущественного вреда. Им удалось таким образом похитить не менее 78 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и шесть его участников. Среди них адвокат адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов нотариальной палаты Дагестана и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям УК РФ «организация преступного сообщества и участие в нем», «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», — указано в сообщении СК.

Абулмуслимову и еще шести активным участникам шайки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.