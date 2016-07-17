Осло, 17 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален и белорусская биатлонистка Дарья Домрачева недавно узаконили свои отношения. Об этом восьмикратный олимпийский чемпион сообщил на своей странице в Facebook на 3-х языках — в том числе и на русском.

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Бьорндален разместил в социальной сети фотографию с трехкратной олимпийской чемпионкой из Белоруссии.

«Какой прекрасный день!» — написал легендарный норвежский спортсмен под фотографией с новоиспеченной супругой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьерндален на пресс-конференции заявил, что он и белорусская спортсменка Дарья Домрачева в октябре 2016 года станут родителями.

«У нас были дружеские отношения с Дарьей, и теперь они превратились в нечто большее: теперь мы можем назвать себя парой и объявить о том, что ждем ребенка, — сказал биатлонист. — Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях».

Отметим, что Бьорндален до знакомства с Дарьей был женат примерно 6 лет (с 2006 по 2012 год) на итальянской биатлонистке Натали Сантер, но детей от этого брака у спортсменов не было.