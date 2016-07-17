Сан-Хосе, 17 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. По приглашению главы МИД КНР Ван И, министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес Сан с 17 по 19 июля будет находиться в Китае с официальным визитом. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает ИА Синьхуа.

Шахматы

Коста-Рика и Китай установили дипломатические отношения в 2007 году, а в 2011 году подписали соглашение о свободной торговле. Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 января 2015 года в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявили об установлении отношений стратегического партнерства, основанных на равенстве, взаимном доверии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше.

В марте 2016 года Правительство Коста-Рики утвердило Договор о поощрении и защите инвестиций из Китая. Министр внешней торговли страны Александр Мора заявил, что договор с Китаем «имеет огромное значение» для Коста-Рики, поскольку Китай является «стратегическим рынком, с многочисленными возможностями для бизнеса», комментирует Panama America.

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