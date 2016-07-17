Буэнос-Айрес, 17 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Пасмурная зимняя погода не помешала тысячам аргентинцев выйти на акции протеста против экономической политики президента Маурисио Макри. Протестные мероприятия прошли не только в столице, но и в других городах страны. Возмущение населения вызывают повышение цен на газ и электроэнергию, рост безработицы, который вызван промышленным спадом. Так. производство стали упало на 16,2 процента. Это худший показатель за последние десять лет, комментирует La Radio del Sur.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Напомним, что 20 июня акции протеста против экономической политики властей прошли в аргентинском городе Росарио, во время празднования Дня флага. Инициаторы протеста тогда отметили, что, хотя, их действия и испортят праздник жителям Росарио, они намерены воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свое отношение к экономической политике президента страны, сообщает La Capital.

В экспертных кругах Аргентины высказываются различные точки зрения по вопросу о дальнейших путях развития экономики страны. «На основе тщательного анализа и широких консультаций с производителями, необходимо будет разработать эффективную стратегию развития производства. Для этого Аргентине следует усвоить правило, сформулированное в свое время Шарлем де Голлем о так называемом «геройском суждении», то есть способности различать экстраординарное и невозможное.Таким образом, на плечи нынешнего поколения и правительства ложится ответственность за решение проблем, накопившихся за последние десятилетия — разработка концепции развития производственной сферы на основе ее эффективности», заявил Патрисио Кармоди, член Аргентинского совета по международным отношениям, эксперт Центра по реализации государственной политики в интересах справедливости и роста, в интервью La Nacion (переводе ИноСМИ).