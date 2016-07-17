Чехов, Московская область, 17 июля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 июля, в Чеховском районе Подмосковья в частном доме произошел пожар. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 3 человека, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Пожар

«В Чеховском районе в одном из СНТ сгорел дом, — сказал источник. — Пострадали 3 человека: мужчина 1952 года рождения, женщина 1959 года рождения и ребенок 2014 года рождения».

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время выясняются причины возгорания.