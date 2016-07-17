Стамбул, Турция, 17 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии похорон людей, погибших в ходе неудачной попытки военного переворота в Турции. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что церемония похорон прошла в мечети Фатих в Стамбуле. Помимио Эрдогана в траурных мероприятиях приняли участие: спикер парламента Турции Исмаил Кахраман, бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, министр по делам ЕС Омер Челик, экс-президент Турции Абдулла Гюль, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

Напомним, группа военных в ночь на 16 июля, предприняла попытку силового захвата власти. Мятежники применили тяжелое вооружение и боевую авиацию. Но верная Эрдогану часть армии, правоохранительные органы и спецслужбы смогли подавить мятеж.

По последним данным в результате столкновений погибли 256 человек, несколько тысяч получили ранения. Более шести тысяч человек арестованы.