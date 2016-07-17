Анкара, 17 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Число задержанных участников неудавшегося военного мятежа в Турции превысило шесть тысяч человек. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра юстиции республики Бекира Боздага.

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Чиновник заявил, что лояльные правительству силовики продолжают зачистку мятежа. Число задержанных превысило шесть тысяч человек.

Также Боздаг прокомментировал требование Турции к Вашингтону выдать бывшего имама, известного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно его президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вдохновителем идеи военного переворота.

Гюлен проживает в США с 1999 года и теперь Анкара требует его немедленной выдачи. «Защищая его, Америка ослабит свою позицию, и нанесет вред собственному авторитету», — сказал Боздаг. «В свете последних событий не думаю, что США будут опекать человека, стоящего за действиями, направленными против Турции», — сказал Боздаг.