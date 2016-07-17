Станица Выселки, Краснодарский край, 17 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в станице Выселки произошел взрыв бытового газа на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

wallpaperscraft.com Огонь

Сообщается, что взрыв прогремел в одной из квартир на первом этаже. Затем в здании начался пожар. Спасатели эвакуировали из горящего здания 80 человек. Известно о пяти пострадавших в результате взрыва бытового газа, трое из пострадавших — дети.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Пожар локализован.

По предварительным данным в результате инцидента никто не погиб.