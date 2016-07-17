Киев, 17 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Суд Киева отправил под арест на три месяца первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому по обвинению в хищении государственного имущества. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает телеканал «112. Украина».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Сообщается, что Перелома помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 80 млн гривен. После заседания суда Перелома заявил, что у него нет такой суммы и он намерен оспорить решение об аресте в апелляционном суде.

Напомним, Перелома был задержан 14 июля по обвинению в хищении государственного имущества. По версии следствия Перелома вместе с первым заместителем главы правления Одесского припортового завода Николаем Щуриковым с мая по декабрь 2015 года растратили государственное имущество на сумму более чем 205 млн гривен.