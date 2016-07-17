Москва, 17 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева считает, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приказано любой ценой не допустить российских спортсменов до международных соревнований. Об этом Исинбаева написала сегодня, 17 июля, в своем Instagram.

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Исинбаева сетует, что спортсмены из других стран считают дни до открытия Олимпиады в Рио, а российские легкоатлеты — до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). «Куда катится мировая легкая атлетика, когда закончится этот беспредел… Никто не даст ответ», — риторически вопрошает легкоатлетка.

Спортсменка отмечает, что ей впервые за 20 лет её профессиональной карьеры приходится добиваться права участвовать в Олимпиаде через суд. «Жаль тех наших молодых и перспективных спортсменов, которых уже лишили права участвовать на чемпионате мира в этом году…», — пишет Исинбаева.

Она считает, что IAAF могли приказать ни в коем случае не допустить российских легкоатлетов до соревнований: «Такое чувство, что IAAF приказали — не допустить любой ценой. Увы и ах…».

Напомним, 135 российским легкоатлетам IAAF отказала в доступе на Олимпиаду в индивидуальном порядке. Разрешение получила только одна Дарья Клишина. Теперь российским легкоатлетам остается только добиваться через суд доступа на Олимпиаду.