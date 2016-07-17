Мехико, 17 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум.

В докладе, опубликованном Amnesty International, приводятся истории ста женщин, арестованных мексиканской полицией или военными, в основном, во время правления нынешнего президента Энрике Пенья Ньето. Из этих 100 женщин 97 заявили, что во время допросов были подвергнуты насилию. Многих из них пытали, чтобы они «признались» в том, что входили в наркокартель или банду, занимающуюся похищением людей.

josealbafotos Маковое поле. Маски

При этом, Amnesty International уверена, что создавшуюся ситуацию можно и необходимо изменить: «лучший способ остановить эту волну насилия — это гарантировать, что для те, кто занимается насилием, не уйдут безнаказанными», сообщается на официальном сайте этой организации.

Мексиканские силовики причастны и к другой кровавой драме, которая больше года назад произошла в мексиканском штате Герреро. Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Игуале учащиеся местного педагогического колледжа пытались устроить демонстрацию против реформы образования. Полиция по приказу теперь уже бывшего мэра Игуалы Хосе Луиса Абарки привлекла для подавления мирной акции бандитскую группировку — наркокартель Guerreros Unidos («Единые воины»). В результате 6 молодых людей были убиты на месте, 43 — пропали без вести.