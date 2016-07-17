Нетешин, Украина, 17 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На Хмельницкой атомной электростанции на Украине произошла протечка в парогенераторе. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают украинские СМИ.

VargaA Хмельницкая АЭС. Энергоблок 1

Из-за протечки в парогенераторе пришлось остановить первый энергоблок. Причина протечки в парогенераторе не сообщается. Известно, что энергоблок будет отключен до 25 июля.

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин и состоит из двух энергоблоков. Она снабжает электроэнергией западные области Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года евромайданная хунта решила отказаться от российского топлива для своих советских АЭС. Вместо этого украинские власти хотят впихнуть в старые советские АЭС топливные элементы американской компании Westinghouse, что уже не раз приводило к аварийным ситуациям.