Каракас, 17 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Колумбия временно открыла границу с Венесуэлой для желающих купить на колумбийской территории товары первой необходимости.

avito.ru Моток колючей проволоки

Как сообщается на официальном сайте МИД Венесуэлы, это было сделано для того, чтобы переход границы венесуэльскими гражданами был организованным. За 16 июля 35 000 венесуэльцев прибыли в Колумбию, чтобы приобрести продукты питания и другие необходимые товары.

Растущий продовольственный кризис усугубился в Венесуэле и дефицитом лекарств. В настоящее время, по данным Федерации фармацевтов Боливарианской республики Венесуэла, в стране не хватает 85 процентов лекарств. В 100 раз по сравнению с 2014 годом выросла детская смертность.