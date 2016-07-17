Ереван, 17 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Во время захвата полицейского полка в Ереване один сотрудник полиции погиб, ещё двое ранены, сообщает служба национальной безопасности Армении.

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«Группа вооруженных лиц взяла в заложники ограниченное количество сотрудников полиции, требуя освобождения Жирайра Сефиляна. Один полицейский погиб, еще двое ранены, двое человек освобождены в результате спецоперации, осуществленной силами специального назначения», — отмечается в сообщении СНБ.

В свою очередь депутат парламента Армении Никол Пашинян, который посетил расположение полка сообщил, что в заложниках у захвативших полк патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване вооруженных лиц находятся заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян и замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян, а также еще шесть-семь полицейских. Депутат рассказал собравшимся у входа журналистам, что побеседовал с членами «Учредительного парламента» Варужаном Аветисяном и Павлом Манукяном. Пашинян отметил, что 8 полицейских удерживались в заложниках, состояние здоровья одного из полицейских ухудшилось и ему позволили удалиться. По расчетам Пашиняна, внутри находится примерно 25 человек.

По его словам, среди захвативших полк есть раненый в голову мужчина, который, однако, не собирается сдаваться или обращаться за медпомощью.

В ночь на 17 июля вооруженная группа на грузовике КрАЗ протаранила ворота, ворвалась на территорию полицейского полка и разоружила находившихся в здании полицейских. В настоящее время полк и близлежащие кварталы оцеплены полицией, на место стянуты дополнительные силы полиции и спецтехника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Ереване сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент» захватили полицейский полк и заявили о начале военного переворота. Они требуют «освободить всех политзаключенных, в том числе Жирайра Сефиляна и Шанта Арутюняна», а также отставки президента страны Сержа Саргсяна.

В свою очередь Служба национальной безопасности Армении, опровергла начало военного переворота в Армении, заявив, что органы государственной власти действуют в штатном режиме.