Барселона, Испания, 17 июля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси, который недавно ушел из своей национальной сборной, готов продлить контракт с испанским клубом «Барселона». Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Mundo Deportivo.

Agência Brasil Аргентинский футболист Лионель Месси

Ожидается, что руководство клуба и Месси могут продлить контракт до 2021 года. Текущий контракт 29-летнего форварда с «Барселоной» истекает в 2018 году.

Напомним, сейчас Месси находится в отпуске. Он попал в очередной скандал по поводу уклонения от уплаты налогов. Суд Испании признал его виновным и наложил на Месси и его отца многомилионный штраф.