Ницца, Франция, 17 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Исполнитель террористического акта во французской Ницце Мохамед Бухель незадолго до того, как совершить массовое убийство на Английской набережной, отправил своей семье в Тунис 100 тысяч евро ($110 тыс.). Об этом сегодня, 17 июля, сообщают «Вести».

p-beseda.ru СМИ

Брат террориста рассказал журналистам, что Бухель периодически присылал семье деньги, но это были небольшие суммы. Что касается последнего крупного перевода, то брат Мохамеда считает, что это все деньги, которые ему удалось накопить за восемь лет работы во Франции.

Рассматривает ли полиция версию о том, что эти деньги он получил в качестве вознаграждения за теракт, неизвестно.

Французские СМИ узнали другие подробности этого бесчеловечного теракта. Оказывается, Бухель как минимум два раза приезжал на Английскую набережную перед терактом — 12 и 13 июля. Он внимательно осматривал местность, проезжая по набережной на своем грузовике. Об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.

Напомним, 14 июля Бухель за рулем своего грузовика протаранил толпу людей, которая пришла на Английскую набережную Ниццы смотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. Власти Франции квалифицировали это нападение как теракт. Погибли 84 человека.