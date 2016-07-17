Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 июля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Число жертв пожара в двухэтажном доме в городе Лабытнанги на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возросло до 9 человек. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

После пожара

Сообщается, что тело ещё одного погибшего было найдено при разборе завалов сгоревшего дома.

Напомним, сам пожар произошел 16 июля. Сперва сообщилось о восьми погибших, среди которых двое детей. Из-за пожара спасатели эвакуировали из здания 37 человек. Всех их временно разместили в гостинице или у родственников.

Управление Следственного комитета по ЯНАО возбудило по факту пожара уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправная проводка.