Тбилиси, 17 июля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 18−19 июля посетит с официальным визитом Словению. По информации пресс-службы президента Грузии, это будет первый за историю независимой Грузии визит главы государства в эту страну.

Michał Józefaciuk Грузия. Георгий Маргвелашвили

Георгий Маргвелашвили отправится в Словению вместе с первой леди и грузинской делегацией, в состав которой войдут начальник президентской администрации, советники президента, заместитель министра иностранных дел Давид Джалагания, начальник Национального инвестиционного агентства Георгий Пертая и руководитель Торгово-Промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.

В рамках визита состоится встреча президента Грузии со словенским коллегой Борутом Пахором, которая пройдет как в формате один на один, так и в расширенном формате. Первую леди Грузии примет первая леди Словении. В честь Георгия Маргвелашвили и его супруги от имени президента и первой леди Словении будет дан официальный обед.

Запланированы встречи президента Грузии с премьер-министром Словении Миро Цераром, президентом Национальной ассамблеи Миланом Брглезом, мэром Любляны Зораном Янковичем, мэром Пирана Питером Босманом и министром инфраструктуры Питером Гасперсичем.

После встречи президентов состоится церемония подписания двусторонних документов, в том числе соглашения об экономическом сотрудничестве и соглашения об упрочении виз владельцам служебных паспортов.