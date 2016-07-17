Ереван, 17 июля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности Армении опровергает начало военного переворота в Армении, о котором утром 17 июня заявили сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент».

azatutyun.am Полицейская машина перекрыла улицу, ведущую к захваченной полицейской части

«Сегодня утром группа вооруженных людей напала на полк патрульно-сторожевой службы полиции Армении и с применением силы удерживает находящихся там людей. Одновременно их сторонники в СМИ и соцсетях периодично распространяют дезинформацию о начале военного переворота и захвате зданий. СНБ Армении официально заявляет, что распространяемая информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении СНБ Армении.

Уточняется, что органы государственной власти действуют в штатном режиме.

«С вооруженными людьми в настоящее время ведутся переговоры о мирной сдачи их властям Армении. Любое противоправное действие будет пресечено, а виновные привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Между тем пресс-секретарь «Учредительного парламента» Варужан Аветисян написал в Facebook, что полиция предприняла неудачную попытку штурма, в результате которой есть пострадавшие с обеих сторон.

Полиция перекрыла все доступы к полицейской части, на крышах близлежащих домов расположились снайперы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент» захватили полицейский полк и заявили о начале военного переворота. Они требуют «освободить всех политзаключенных, в том числе Жирайра Сефиляна и Шанта Арутюняна».