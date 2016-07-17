В американском Балтиморе полиция задержала протестующих, перекрывших трассу
Балтимор, США, 17 июля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) полиция задержала 65 человек, участвовавших в акции протеста против полицейского произвола. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает телеканал АВС.
Протестующие в Балтиморе требуют создать специальную комиссию гражданского контроля за полицейскими расследованиями. В знак протеста они перекрыли федеральную трассу I-83. Своими действиями они надеялись повлиять на власти Балтимора.
После того, как протестующие перекрыли трассу, на место прибыли наряды полиции и начали производить аресты. «Пятьдесят пять взрослых и 10 подростков были задержаны», — сообщает полиция Балтимора.
Всем задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции и нарушении правопорядка.