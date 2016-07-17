Балтимор, США, 17 июля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) полиция задержала 65 человек, участвовавших в акции протеста против полицейского произвола. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает телеканал АВС.

kyrgyzkorm.kg Мужчина в наручниках

Протестующие в Балтиморе требуют создать специальную комиссию гражданского контроля за полицейскими расследованиями. В знак протеста они перекрыли федеральную трассу I-83. Своими действиями они надеялись повлиять на власти Балтимора.

После того, как протестующие перекрыли трассу, на место прибыли наряды полиции и начали производить аресты. «Пятьдесят пять взрослых и 10 подростков были задержаны», — сообщает полиция Балтимора.

Всем задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции и нарушении правопорядка.