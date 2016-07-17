США, 17 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В США потерпел крушение небольшой самолет на борту которого находились четыре человека. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Associated Press.

wallpaperscraft.com След самолета

Сообщается, что небольшой самолет рухнул близ города Эсперанс в штате Нью-Йорк. По данным Федерального управления гражданской авиации США самолет упал примерно в 18:45 16 июля (1:45 17 июля по московскому времени). Воздушное судно рухнуло в лесистой местности и сгорело.

Судьба четверых человек, находившихся на борту самолет, пока неизвестна.