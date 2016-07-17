Каир, 17 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет заявило, что официальный Каир не возражает против проекта резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, осуждающего попытку военного переворота в Турции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 июля, пресс-служба МИД Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении сказано, что египетская делегация в ООН лишь попросила заменить предложение, касающееся уважения демократически избранного правительства Турции на предложение с призывом уважать принципы демократии, конституционности и законности.

Однако делегация США, которая выступила автором резолюции, закатила истерику по поводу египетской просьбы и заявила, что резолюцию невозможно принять в том виде, которого требует Каир.

Суть разногласия между американской и египетской стороной заключается в следующем. В проекте заявления США говорилось о том, что все стороны в Турции должны уважать правительство страны, которое было избрано демократическим образом, а также проявлять сдержанность и не допускать кровопролития.

В свою очередь, Каир предложил внести изменения в заявление относительно этого пункта: «уважать демократические и конституционные принципы и верховенство права, проявить сдержанность и избегать любого насилия или кровопролития». С точки зрения египетской стороны, Совет безопасности ООН не имеет права определять законность избрания правительства любой страны, в частности Турции.

В результате к компромиссу по данному вопросу прийти так и не удалось, и документ был заблокирован.

Напомним, нынешние власти Египта стали таковыми в результате военного переворота 2013 года. Практически всю историю современного Египта у власти в этой стране находились военные. Они вели диалоги с западными и советскими элитами и были реальной структурой власти в стране. После развала СССР и возвышения Китая, часть египетских военных начала осторожно переориентироваться на Поднебесную, что неизбежно приводило к снижению влияния США на Ближнем Востоке, так как Египет — это одно из ключевых государств этого региона.

В 2011 году грянула так называемая «Арабская весна», умело подготовленная спецслужбами США. Военные были отстранены от власти в Египте и на первые позиции выдвинулись «Братья-мусульмане». Часть элиты, переориентировавшаяся на Китай, была вырезана исламистами. Ряд экспертов утверждает, что вся затея с «Арабской весной» в Египте нужна была только для этого.

Исламистская партия Свободы и справедливости и её ставленник Мухаммед Мурси пришли к власти. Поддержку исламистам в Египте оказывал турецкий режим Реджепа Тайипа Эрдогана. Египетским военным понадобилось два года, чтобы консолидировать силы, а затем нанести удар по исламистам. В результате военного переворота 3 июля 2013 года, египетские военные восстановили свой контроль над страной, исламисты подверглись жестким репрессиям. Отношения Каира и Анкары резко испортились.