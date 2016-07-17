Александруполис, Греция, 17 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Власти Греции передали Военно-воздушным силам Турции боевой вертолет, на котором восемь турецких мятежников сбежали из Стамбула в греческий город Александруполис и попросили политического убежища. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Греческое общественное телевидение ERT.

dimitrisvetsikas1969 Вертолет

Сообщается, что накануне вечером, турецкий вертолет доставил экипаж В Александруполис, а затем оба вертолета вернулись на турецкую военную базу Гелиоблу.

Судьба восьмерых мятежных турецких военных будет решаться властями Греции в соответствии с нормами греческого и международного права.

Напомним, восемь мятежных военных после провала военного мятежа, улетели из Стамбула на боевой вертолете, приземлились в греческом Александруполисе и попросили политического убежища.

Власти Турции потребовали немедленно выдать им сбежавших мятежников. Но официальные Афины заявили, что в отношении мятежников будут соблюдены все необходимые процедуры.