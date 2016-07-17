Токио, 17 июля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Недалеко от Токио (Япония) произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 13:42 по местному времени (7:24 мск). Очаг землетрясения находился в префектуре Ибараки на глубине около 40 километров.

Толчки от этого землетрясения магнитудой до 4 баллов ощущались в префектурах Токио, Гунма, Канагава, Тиба, Саитама и Тотиги.

Угроза цунами не объявлялась, информация о жертвах и разрушениях не поступала.