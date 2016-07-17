Вашингтон, 17 июля, 2016, 08:14 — ИА Регнум. США и их сателлиты продолжают наступление на российский спорт. Авторитетное американское издание The New York Times пишет сегодня, 17 июля, о том, что как минимум 10 стран и более 20 групп спортсменов-олимпийцев требуют полностью отстранить сборную России от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры. Борьба. Изображение на сосуде

По данным издания, которое ссылается на свою электронную переписку, антидопинговые ведомства 10 стран и группы спортсменов требуют от Международного Олимпийского комитета (МОК) отстранить всю олимпийскую сборную России от участия в предстоящих Играх в связи с обвинениями в государственной допинговой программе.

Уточняется, что речь идет об антидопинговых ведомствах США, Германии, Испании, Канады, Швейцарии, Японии, а также других стран и некоторых групп спортсменов, которые представляют олимпийцев со всего мира.

Издание утверждает, что эти страны и представители олимпийцев начнут давить на МОК 18 июля, то есть менее чем за три недели до начала Игр. Кроме того, известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 18 июля опубликует свой очередной «доклад» о допинге в России. На этот раз он будет касаться использования допинга на Олимпиаде в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от МОК отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады в Рио.