Москва, 17 июля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В столичном аэропорту «Внуково» совершил посадку первый рейс из Турции после попытки военного переворота в этой стране. Об этом сегодня, 17 июля, пишут «Известия».

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Сообщается, что самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел сегодня из стамбульского аэропорта имени Ататюрка и совершил удачную посадку во «Внуково» в 3:53. Таким образом, это первый рейс из Турции после неудавшейся попытки военного переворота в этой стране.

После этого во «Внуково» приземлились ещё два самолета Turkish Airlines, которые выполнили рейс из турецкой Антальи.

Напомним, ранее сообщалось, что 150 российских туристов застряли в стамбульском аэропорту имени Ататюрка из-за попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля.

Днем 16 июля стало известно, что Минтранс РФ ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Турцию. Авиаперевозчики могут совершать полеты только для вывоза граждан России из Турции. Запрет будет снят особым распоряжением Минтранса РФ.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных попыталась взять власть в Турции. Однако мятеж потерпел неудачу, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удержал власть. Верные Эрдогану войска, полиция и спецслужбы арестовали свыше трех тысяч участников мятежа. В результате столкновений погибли 265 человек, более 1,5 тысяч получили ранения.